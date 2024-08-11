Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 на вершине небоскрёба

Небесный стадион: Саудовская Аравия намерена провести ЧМ-2034 на небоскрёбе

Саудовская Аравия является одним из наиболее вероятных кандидатов на право принять Чемпионат мира по футболу в 2034 году. Власти страны подали официальную заявку, в которой предложили провести соревнования на футбольном стадионе Neom Stadium, расположенном внутри небоскрёба The Line, возводимого в пустыне.

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Предполагается, что после завершения строительства это грандиозное сооружение сможет вместить до 9 миллионов человек, что сопоставимо с населением крупного города, такого как Нью-Йорк. Ранее появились слухи о том, что финансирование проекта The Line было сокращено, и строительство уникального небоскрёба было поставлено под сомнение. Однако подача заявки на проведение Чемпионата мира по футболу свидетельствует о серьёзности намерений саудитов.

Первая секция небоскрёба, длиной 2400 метров и высотой полкилометра, должна быть сдана уже к 2030 году. В борьбе за право принять Чемпионат мира по футболу Саудовская Аравия столкнулась с серьёзным соперником — Катаром. Но появление футбольного стадиона Neom Stadium станет существенным преимуществом в этом соперничестве.

Проект стадиона предполагает создание футуристической футбольной арены, полностью работающей на возобновляемых источниках энергии, таких как солнце и ветер. Внутри небоскрёба будет налажено транспортное сообщение между стадионом, расположенным на высоте 350 метров, и многочисленными гостиницами и ресторанами.

Гостям и участникам турнира будут предложены самые современные технологии, включая электронные билетные кассы и вещание в формате 4K Ultra HD. Вместимость стадиона составит не менее 45 000 зрителей. По мнению представителей FIFA, это спортивное сооружение станет уникальным и будет соответствовать самым высоким стандартам.