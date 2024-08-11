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Технология "Твердого вязания" показывает преимущества

Революция в рукоделии: "Твердое вязание" от Ючи Хироси
1:48
Наука

Японский инноватор Ючи Хироси явил миру свое изобретение — комплект для "твердого вязания". Эта уникальная технология открывает двери в мир многоразовых, легко трансформируемых предметов обихода, бросая вызов привычной утилизации.

Революция в рукоделии: "Твердое вязание" от Ючи Хироси
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

В основе комплекта лежит вязальная машина, сопряженная с блоком управления, а также набор инструментов для разборки готовых изделий. В качестве основного материала используется прочный шнур, изготовленный из армированного текстиля, пластика или металла. Этот шнур служит как для создания каркаса изделия, так и для его наполнения. Уникальность метода заключается в том, что части шнура не скрепляются между собой, позволяя распускать изделие подобно обычной пряже и использовать материал повторно.

Путь к созданию прочных вязаных конструкций был тернистым. Хироси посвятил десятилетие разработке функциональных и удобных узлов. Процесс создания изделия напоминает программирование или 3D-печать, где конструкция изначально моделируется в виртуальной среде из готовых блоков. Однако, в отличие от этих технологий, шнур в "твердом вязании" остается цельным, а готовое изделие представляет собой монолитную вязаную структуру.

Важным преимуществом технологии является ее масштабируемость. Использование шнуров или нитей различной толщины позволяет создавать как крупные, так и миниатюрные предметы, включая многоразовую упаковку. Такая упаковка, после использования, может быть постирана и распущена, а материал использован для создания новых полезных вещей, способствуя сокращению количества отходов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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