Стало известно, насколько на самом деле пожароопасны литий-ионные батареи — то есть все современные гаджеты

Эксперт Корнейчук: гаджет со вздувшейся батареей нужно срочно отнести мастеру

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Пожарная служба Талсы, штат Оклахома, опубликовала впечатляющее и поучительное видео. На снятых камерой наблюдения кадрах собака грызёт пауэрбанк, он бурно воспламеняется. Виновница пожара, а также ещё одна собака и кошка, находившиеся в комнате, спаслись, а дом сгорел.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай is licensed under public domain

Неужели любой гаджет — это бомба замедленного действия, способная подпалить дом? Pravda.Ru поговорила об этом с экспертом по гаджетам Ильёй Корнейчуком.

"Аккумулятор на основе лития — то есть любой аккумулятор в современном устройстве — категорически запрещено вскрывать, бросать в огонь, подвергать воздействию коррозирующих жидкостей, заряжать при отрицательных температурах, указанных в инструкции, или нагревать. Если аккумулятор вскрыть, пробить гвоздем, прокусить зубами, то с большой вероятностью он самовоспламенится — не взорвётся, но самовоспламенится, пойдёт огонь, выделение большого количества тепла", — ответил он.

Вздутие батареи может указывать на риск её самовозгорания. Такой гаджет нужно как можно скорее отнести мастеру. "Если в аккумуляторе появилось вздутие, или если телефон вздулся, значит, нужно очень аккуратно нести его к специалисту, который специализируется на работе с аккумуляторами, который умеет их извлекать из устройств, для того чтобы он извлёк этот аккумулятор и установил новый. Потому что если повредить надувшийся пузырь в аккумуляторе, то он начнёт самовоспламеняться. Это та ситуация, при которой именно 100% надо срочно бежать к мастеру — не самому, к мастеру. Сами вы с большой вероятностью аккумулятор повредите, и у вас всё воспламенится", — предупредил собеседник издания.

Работник мастерской сдаст неисправный аккумулятор в переработку. Это несоизмеримо лучше, чем просто выбросить его, что сопряжено со значительным экологическим вредом, заключил Илья Корнейчук.