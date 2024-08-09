Раскрыта участь YouTube в РФ и его российских серверов — им уже найдено применение

Эксперт Завалишин допустил применение серверов YouTube для усиления RUTUBE

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Серверы YouTube могут конфисковать в счёт оплаты штрафов, наложенных на Google, общей суммой 10 миллиардов рублей, сообщил "Компьютерре" конкурсный управляющий российской "дочки" компании Валерий Таляровский.

Фото: Скриншот YouTube by Обзорочка ТВ, PDM

Директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин рассказал "Правде.Ру" о возможном применении старого железа.

"Никаких проблем использовать сервера нет. Сервера — это универсальные компьютеры, которые применяются для широкого спектра разных возможностей, и их можно применить для усиления российских поисковых систем, их можно применить для усиления того же RUTUBE. В общем, здесь есть огромное количество вариантов, как это можно реализовать и куда их можно применить", — пояснил он.

"Их можно, в конце концов, просто продать на внутреннем рынке, потому что потребности российских систем в серверах очень велики. Российские компании постоянно у нас много закупают серверов, поэтому они, конечно, с удовольствием все это выкупят и используют у себя, если будут цены разумные", — добавил собеседник издания.

Он также согласился с предположением, что замедлять работу YouTube сложнее технически, чем заблокировать его вовсе.

Тем временем Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google, а YouTube перестал открываться на устройствах, подключенных к домашнему интернету.