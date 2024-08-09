Важные факторы для продуктивной работы на удалёнке

Продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.
Учёные опросили голландских работников на удалёнке. Они сообщали о более высокой производительности и меньшем уровне выгорания, если были удовлетворены обстановкой своего домашнего офиса.
Особенно важными оказались достаточная вентиляция и комфортная температура. Также влияли: уровень шума, качество компьютерного экрана и удобство кресла.
Предыдущие исследования показали, что качество воздуха связано с производительностью на рабочем месте. Инвестиции в удобство рабочего места могут повысить шансы на продуктивную работу, заключили учёные.
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