Важные факторы для продуктивной работы на удалёнке

PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса

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Продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Фото: pxhere.com by Pxhere, PDM

Учёные опросили голландских работников на удалёнке. Они сообщали о более высокой производительности и меньшем уровне выгорания, если были удовлетворены обстановкой своего домашнего офиса.

Особенно важными оказались достаточная вентиляция и комфортная температура. Также влияли: уровень шума, качество компьютерного экрана и удобство кресла.

Предыдущие исследования показали, что качество воздуха связано с производительностью на рабочем месте. Инвестиции в удобство рабочего места могут повысить шансы на продуктивную работу, заключили учёные.