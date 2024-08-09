Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца
Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger
Рецепт подкормки томатов в августе
PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными
США добавили 5 китайских компаний в санкционный список
Российские спортсмены на Олимпиад завоевали одну медаль
В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат

Важные факторы для продуктивной работы на удалёнке

PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
0:46
Наука

Продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
Фото: pxhere.com by Pxhere, PDM

Учёные опросили голландских работников на удалёнке. Они сообщали о более высокой производительности и меньшем уровне выгорания, если были удовлетворены обстановкой своего домашнего офиса.

Особенно важными оказались достаточная вентиляция и комфортная температура. Также влияли: уровень шума, качество компьютерного экрана и удобство кресла.

Предыдущие исследования показали, что качество воздуха связано с производительностью на рабочем месте. Инвестиции в удобство рабочего места могут повысить шансы на продуктивную работу, заключили учёные.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат
Стоматолог Тумашевич после установки брекетов советует отказаться от липкой пищи
Риелтор Сырцов сообщил, что московские новостройки выросли в цене
Автоэксперт Хайцеэр призвал убрать "Буханки" с российских дорог
Дата выхода и подробности о долгожданной Civilization 7
Посольство США в Белоруссии призвало освободить "политзаключенных"
Эксперт раскрывает секреты поиска дешевых авиабилетов
Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны
"Страховые инвестиции" подтвердили свой высокий рейтинг
Как прямые рейсы на Бали могут изменить стоимость отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.