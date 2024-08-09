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Учёные установили рост древнего «хоббита» с Флореса

Live Science: учёные установили рост древних людей с острова Флорес
1:55
Наука

Кости "хоббита", жившего на индонезийском острове Флорес 700 тысяч лет назад, помогли ученым установить рост древних людей, относящихся к виду человек флоресский (Homo floresiensis). Об этом пишет Live Science.

Live Science: учёные установили рост древних людей с острова Флорес
Фото: Служба коммуникаций Атырауской области is licensed under public domain

Учёные изучили плечевую кость и зубы предка человека флоресского, прозванного за маленький рост "хоббитом", и сделали вывод, что они принадлежат не ребёнку, а взрослому человеку. Они установили, что рост представителей этого вида не превышал одного метра. Оказалось, что эти древние люди были на шесть сантиметров ниже, чем предполагалось ранее. Результаты исследования останков "хоббита" учёные опубликовали в журнале Nature Communications.

Впервые останки человека флоресского были найдены в 2003 году. Как пишет The Guardian, исследователи уже тогда обратили внимание на карликовость его представителей. Одни учёные считают, что маленький рост человека флоресского сформировался в ходе эволюции из-за их островного образа жизни. Небольшой размер помогает выживать в условиях недостатка еды, а также на острове не было крупных хищников, с которыми человеку флоресскому нужно было бороться.

Другие предполагают, что найденные останки принадлежат одному племени с врождённой задержкой роста. Третьи и вовсе уверены, что человек флоресский относится к более примитивному обезьяноподобному виду, изначально отличающемуся небольшими размерами.

Загадкой остаётся и то, как предки человека флоресского попали на остров. Найденные каменные орудия свидетельствуют, что Флорес был заселён ещё миллион лет назад. Однако, по словам учёных, добраться до него можно было только с помощью особых лодок и развитых технологий.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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