Настоящий прорыв: кубанские учёные придумали новый метод лечения синдрома Щелкунчика

Кубанские учёные создают уникальный стент для лечения синдрома Щелкунчика

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета работают над созданием уникального внесосудистого стента для лечения пациентов с синдромом Щелкунчика, говорится в сообщении на официальном сайте "Приоритет-2030".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Данный научный проект направлен на создание абсолютно нового способа хирургического лечения. Стент будет являться альтернативой открытым травматичным оперативным вмешательствам", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Романа Виноградова.

Отмечается, что особенностью нового способа хирургического лечения является разработка с помощью 3D-моделирования и печати индивидуального внесосудистого стента, который за счет своего жёсткого каркаса устранит внешнюю компрессию почечной вены.

По словам Виноградова, разрабатываемый стент не имеет аналогов в России и мире. Работа ведётся в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты").

В настоящее время проведён ряд оперативных вмешательств на экспериментальных животных с использованием прототипов стента из различных материалов.

Синдром Щелкунчика — это заболевание, характеризующееся сдавлением левой почечной вены между аортой и верхней брыжеечной артерией, что приводит к застою венозной крови и, как следствие, к постоянной боли в поясничной области и области таза. Диагностика патологии затруднена из-за неспецифичности жалоб пациентов.