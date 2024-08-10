Плохой сон повышает риск ожирения и сердечных заболеваний

Nature Medicine: некачественный сон повышает риск депрессии и тревожных расстройств

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные обнаружили связь между некачественным сном и повышенным риском развития фибрилляции предсердий, депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии и гипертонии. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие около 7 тысяч добровольцев. На начальном этапе учёные собрали данные о каждом участнике, включая показатели роста и веса, а также провели анализ истории болезни. Затем они начали наблюдать за участниками.

Около половины испытуемых носили на запястьях устройства Fitbit, которые отслеживали частоту сердечных сокращений и движения во время сна. Устройства также использовались учёными для мониторинга смены фаз сна.

Оказалось, что нарушения регуляции глубокого и быстрого сна были связаны с повышенным риском развития фибрилляции предсердий, нарушения сердечного ритма. Также была обнаружена связь между нерегулярным сном и депрессией, ожирением, тревожным расстройством, гиперлипидемией (избыточным накоплением жироподобных молекул в крови) и гипертонией.