Американские учёные обнаружили связь между некачественным сном и повышенным риском развития фибрилляции предсердий, депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии и гипертонии. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Nature Medicine.
В исследовании приняли участие около 7 тысяч добровольцев. На начальном этапе учёные собрали данные о каждом участнике, включая показатели роста и веса, а также провели анализ истории болезни. Затем они начали наблюдать за участниками.
Около половины испытуемых носили на запястьях устройства Fitbit, которые отслеживали частоту сердечных сокращений и движения во время сна. Устройства также использовались учёными для мониторинга смены фаз сна.
Оказалось, что нарушения регуляции глубокого и быстрого сна были связаны с повышенным риском развития фибрилляции предсердий, нарушения сердечного ритма. Также была обнаружена связь между нерегулярным сном и депрессией, ожирением, тревожным расстройством, гиперлипидемией (избыточным накоплением жироподобных молекул в крови) и гипертонией.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.