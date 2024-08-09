Смертельная пыль: почему кварцевые столешницы могут быть опасны

BMJ Thorax: кварцевые столешницы вызывают силикоз, учёные требуют запрета

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому исследованию, опубликованному в BMJ Thorax, кухонные кварцевые столешницы могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Ученые призывают запретить использование этого материала.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Рост популярности кварцевых столешниц сопровождается распространением опасного заболевания — силикоза. Это повреждение лёгких, вызванное вдыханием кварцевой пыли, которое возникает при работе с этим материалом.

В специализированной клинике наблюдали восемь мужчин в возрасте от 27 до 56 лет, которые занимались резкой и полировкой кварцевых столешниц. Всем им поставили диагноз силикоз. Один из пациентов умер, рассматривается возможность трансплантации лёгких двум людям.

"Мы находимся на пороге значительного роста случаев силикоза, связанного с кварцем, и это только ухудшается", — предупреждает медицинский юрист Ивэн Тэнт.

В связи с этим эксперты призвали запретить использование кварца для производства кухонных столешниц. Отмечается, что аналогичный запрет уже введён в Австралии.