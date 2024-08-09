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Кожура фруктов и овощей содержит опасные пестициды

Nano Letters: учёные выявили опасные пестициды в кожуре фруктов и овощей

1:19
Наука

Мы обычно моем фрукты и овощи, принося их из магазина. Но оказывается, что этого недостаточно, чтобы устранить вред от вредных веществ, содержащихся в подобной продукции.

Nano Letters: учёные выявили опасные пестициды в кожуре фруктов и овощей
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, CC BY-SA 3.0

Как сообщает издание Nano Letters, эксперимент провели специалисты Аньхойского сельскохозяйственного университета (Китай). При помощи высокочувствительных тестов они выявили в кожуре яблок и огурцов, а также в рисе и креветках, следы пестицидов, провоцирующих патологии печени, вплоть до онкологии.

Учёные предлагают очищать от кожуры фрукты и овощи, а крупы замачивать перед варкой. Ряд недавних исследований показал риски некоторых пестицидов для состояния печени. Другие эксперименты выявили их аллергенность. Есть даже данные о том, что они провоцируют у плода пороки развития. Как минимум, поражение пестицидами вызывает головную боль, тошноту, нарушение координации движений. Как максимум — может вызвать серьёзные риски онкологических заболеваний.

Эксперты считают, что важна дозировка этих вредных веществ в продуктах питания. Если их немного, то польза для здоровья от фруктов и овощей больше, чем потенциальные риски.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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