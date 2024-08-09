Новый материал для лунной базы разработан на Дальнем Востоке

Учёные с Дальнего Востока разработали материал для строительства базы на Луне

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные с Дальнего Востока разработали метод, который позволит создать высокопрочные керамические материалы, пригодные для строительства базы на Луне. Образцы для таких материалов искали у дальневосточных вулканов, сообщает Экоправда.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Кандидат химических наук Олег Шичалин объяснил, что местные вулканы имеют схожий состав лав (андезито-базальтовый), который способен выдерживать высокую скорость нагрева при спекании. Полученный материал уже назвали "лунным грунтом".

Учёные намерены использовать этот аналог реголита для разработок различных технологий, которые станут необходимыми во время миссий на Луну. Исследования в этой области являются важным шагом для реализации глобальной цели — создания постоянной базы на Луне. Когда именно начнётся строительство, пока неизвестно.

Шичалин добавил, что получившийся материал можно использовать не только для строительства на Луне, но и в энергетике. Он может служить фильтром для очистки воды или воздуха, а также может применяться в металлургии и электронике.