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Учёные Оклендского университета выяснили, что кошки переживают утрату других животных

Американские учёные выяснили, что кошки способны скорбеть из-за смерти собратьев

1:09
Наука

Исследователи из Оклендского университета в США выяснили, что кошки способны испытывать скорбь по умершим домашним животным. В исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, отмечается, что, хотя кошек обычно считают независимыми, они могут привязываться к другим животным, включая представителей других видов.

Американские учёные выяснили, что кошки способны скорбеть из-за смерти собратьев
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

В рамках исследования опросили владельцев более 450 кошек, у которых недавно умер другой питомец. Оказалось, что во время траура кошки меньше спали, теряли интерес к еде и играм, но нуждались в большем внимании от людей и других животных. Также кошки вели себя так, как будто искали пропавших друзей.

Уровень скорби кошек был связан с длительностью их совместного проживания с умершим животным. Некоторые факторы, такие как наблюдение за смертью собрата или количество питомцев в доме, не оказали влияния на траур. Исследователи также отмечают, что владельцы могли проецировать собственное горе на своих питомцев, что могло повлиять на результаты исследования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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