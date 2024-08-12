Паника в Йеллоустоне: вулкан на грани извержения — угроза для миллионов

Извержение супервулкана Йеллоустоун может изменить климат планеты

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В прошлом месяце гейзер в Йеллоустоне выбросил кипящую воду и камни на высоту 600 футов, вызвав панику среди людей. Это событие снова привлекло внимание к возможному извержению вулкана, способного вызвать разрушительные последствия.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Ученый Майк Поланд предупреждает, что при извержении небо покроется пеплом, что негативно скажется на водоснабжении, сельском хозяйстве и энергетике. Хотя возможные жертвы могут исчисляться тысячами, Поланд утверждает, что конец света не наступит.

Вулкан Йеллоустоун может выбросить до 240 кубических миль камней и лавы, при этом последнее крупное извержение произошло 630 000 лет назад. Современные исследования предполагают вероятность извержения 1 к 700 000.

Эксперты предупреждают, что мощь извержения может быть эквивалентна 875 000 тротиловым зарядам. Пепел может разрушить здания в соседних штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг, достигая трёхфутового слоя в городах, таких как Солт-Лейк-Сити и Миссула.

Кроме непосредственного ущерба, облака вулканического пепла могут привести к многолетнему снижению глобальной температуры, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Примером служит извержение вулкана Тамбора в 1816 году, когда лето в Америке и Европе фактически не наступило, и люди страдали от голода.

Поланд утверждает, что фильмы о Йеллоустоунском супервулкане, такие как "Йеллоустонский супервулкан: Конец света по-американски", преувеличивают ситуацию. Хотя возможны краткосрочные изменения климата, они не приведут к глобальной катастрофе. Современные технологии, включая 46 станций для отслеживания землетрясений и спутниковый мониторинг, позволяют внимательно следить за ситуацией.