Загадки Венеры раскрыты: исследователи нашли нечто поразительное

Ученые обнаружили новую геологическую связь между Землей и Венерой

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Венеру часто называют сестрой Земли из-за их схожих физических, геологических и атмосферных характеристик. Недавние исследования выявили новые геологические данные о Венере, которые подчеркивают это сходство. Чтобы понять их природу, учёным нужно изучить внутреннюю структуру обеих планет.

Фото: NASA by Tea Temim, PDM

Существует несколько причин, почему Венеру и Землю называют близнецами. Обе планеты являются внутренними соседями в Солнечной системе, имеют сложную геологию, схожий размер и массу, малое количество кратеров, свидетельствующее о молодости их поверхности, атмосферу и плотные облака.

Также у них есть геологическое сходство, включая вулканы, горы, плато и равнины.

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, изучает геологическое сходство Венеры и Земли. Ведущий автор Фабио Капитанио из Университета Монаша сосредоточил своё внимание на Ishtar Terra, одном из крупных высокогорных регионов Венеры. Этот регион включает горы, равнины и плато, с самой высокой горой Максвелл Монтес высотой около 11 км, что выше Эвереста.

Ishtar Terra имеет сложный рельеф, что указывает на мощную геологическую активность в прошлом. В этом регионе также находится Lakshmi Planum, плато высотой около 4 км и площадью 2 млн квадратных километров, окруженное деформированным рельефом с двумя крупными щитовыми вулканами.

Хотя Венера сейчас неактивна тектонически, учёные полагают, что древняя тектоническая активность сформировала её топографию.

Исследование сосредоточено на кратонах — древних геологических ядрах континентов Земли. Кратоны состоят из прочной фундаментальной породы и уходят глубоко в мантию планеты. Используя данные с космического корабля НАСА Magellan и компьютерные симуляции, учёные выяснили, что Ishtar Terra могла образоваться так же, как кратоны на Земле.

Исследование показало, что плато и горные пояса на Венере, такие как Ishtar Terra, могут иметь схожие механизмы формирования с земными. Толстая кора и горячая литосфера Венеры, несмотря на отсутствие тектоники плит, свидетельствуют о возможных общих процессах с Землёй.

Новые данные о Венере могут дать учёным ключи к пониманию ранней геологической истории Земли. Будущие миссии, такие как DAVINCI, VERITAS и EnVision, помогут углубить это понимание и укрепить связи между этими двумя планетами.