Новый прорыв в биоинженерии: гарвардские учёные создают сосуды для пересадки органов

Американские исследователи из Гарвардского университета разработали технологию печати кровеносных сосудов с использованием 3D-принтера. Эта инновация приближает создание готовых для пересадки органов. Их исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials (AdvMat).
Команда создала метод, который позволяет формировать сосудистые структуры с оболочкой из гладкомышечных и эндотелиальных клеток, окружающих полое ядро, способное пропускать жидкость. Такая структура точно повторяет строение естественных кровеносных сосудов человека.
Ключевым элементом разработки стало сопло "ядро-оболочка" с двумя независимо управляемыми каналами для "чернил" из коллагена и желатина.
Внутренняя камера ядра сопла слегка выступает за пределы оболочки, что позволяет соплу прокалывать ранее напечатанный сосуд, создавая взаимосвязанные разветвлённые сети для достаточной оксигенации тканей и органов человека. Размер сосудов можно регулировать во время печати, изменяя скорость печати или поток материалов.
Во время испытаний на созданных в лаборатории тканях, биомиметические сосуды в течение пяти дней успешно перекачивали имитацию крови без каких-либо нарушений.
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