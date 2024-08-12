Новый прорыв в биоинженерии: гарвардские учёные создают сосуды для пересадки органов

AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Гарвардского университета разработали технологию печати кровеносных сосудов с использованием 3D-принтера. Эта инновация приближает создание готовых для пересадки органов. Их исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials (AdvMat).

Фото: Wikipedia by Patho, CC BY-SA 3.0

Команда создала метод, который позволяет формировать сосудистые структуры с оболочкой из гладкомышечных и эндотелиальных клеток, окружающих полое ядро, способное пропускать жидкость. Такая структура точно повторяет строение естественных кровеносных сосудов человека.

Ключевым элементом разработки стало сопло "ядро-оболочка" с двумя независимо управляемыми каналами для "чернил" из коллагена и желатина.

Внутренняя камера ядра сопла слегка выступает за пределы оболочки, что позволяет соплу прокалывать ранее напечатанный сосуд, создавая взаимосвязанные разветвлённые сети для достаточной оксигенации тканей и органов человека. Размер сосудов можно регулировать во время печати, изменяя скорость печати или поток материалов.

Во время испытаний на созданных в лаборатории тканях, биомиметические сосуды в течение пяти дней успешно перекачивали имитацию крови без каких-либо нарушений.