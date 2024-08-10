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Инопланетные радиосигналы раскрыты: астрономы сделали сенсационное открытие

"Радиопослания инопланетян" возникают в облаках газа у компактных объектов
2:11
Наука

Международная команда астрофизиков сделала значительное открытие в изучении быстрых радиовсплесков (FRB), которые иногда называют "радиопосланиями инопланетян". Согласно исследованию, повторяющиеся FRB могут быть вызваны взаимодействиями горячих газовых облаков с компактными объектами, такими как нейтронные звезды-магнетары или двойные рентгеновские звезды, сообщает пресс-служба Национального астрофизического института (INAF).

"Радиопослания инопланетян" возникают в облаках газа у компактных объектов
Фото: Flickr by Adam Evans, CC BY 2.0

Новые наблюдения подтвердили теоретическую модель, по которой FRB возникают в "пузыре" ионизированного газа, окружающем компактный объект. Учёные обнаружили слабое радиоизлучение от ближайшего источника FRB — FRB20201124A, обнаруженного в ноябре 2020 года в созвездии Тельца на расстоянии 1,33 миллиарда световых лет от Земли.

Недавние наблюдения с использованием радиотелескопа VLA выявили наличие едва заметного источника в центре FRB20201124A, излучающего радиоволны на частоте 15 ГГц. Эти данные подтолкнули ученых к дальнейшему исследованию объекта с помощью оптического телескопа GTC и анализа его радиоизлучения на других частотах.

Астрономы исключили вероятность того, что слабое радиоизлучение связано с формированием новых звезд в соседних областях. Анализ поляризации радиоволн показал, что источником этих колебаний является огромное облако горячего газа, окружающее точечный объект.

На данный момент два типа компактных объектов рассматриваются как потенциальные источники FRB: магнетары (молодые нейтронные звезды с сильным магнитным полем) и рентгеновские двойные звезды (состоящие из обычной звезды и черной дыры). Будущие наблюдения помогут определить, какой из этих объектов действительно вызывает FRB-всплески.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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