Ваш телефон может быть под угрозой: как выявить и остановить злоумышленников?

Эксперт рассказал о признаках взлома телефона и способах его защиты

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов сообщил NewsInfo, что определить взлом в современное время стало сложнее, однако существуют явные признаки вторжения.

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Основным признаком является быстрое разряжение батареи, поскольку для слежки требуется постоянная работа фонового приложения. Также подозрительным может быть частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.

Если подозрения на взлом подтвердились, можно сбросить телефон к заводским настройкам. В случае серьёзного взлома, возможно, потребуется перепрошить номер IMEI устройства, что сложно для обычного пользователя. Также слежка может вестись через SIM-карту, и её замена может решить проблему. В большинстве случаев, проблемы вызваны попытками украсть персональные данные через мошеннические приложения.