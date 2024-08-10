Ужасная правда о микроволновках: 747 видов бактерий, которые вы не замечаете

Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Ноттингем Трент в Великобритании обнаружили, что в лабораторных, домашних микроволновках и устройствах общественного пользования присутствуют представители 747 различных родов из 25 типов бактерий. Эти результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Исследователи взяли образцы микробов с внутренних поверхностей, дверных уплотнителей и панелей управления 30 микроволновок: 10 из общественных мест (например, кафетериев), 10 из лабораторий и 10 из домов.

В результате анализа было выявлено 747 различных видов бактерий, относящихся к 25 семействам. Наиболее распространенными оказались бактерии классов Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Было установлено, что микробный состав домашних и общественных микроволновок схож, в то время как бактерии в лабораторных микроволновках проявляли большую устойчивость к радиации и разнообразие видов.

В микроволновках, используемых только одной семьёй, были найдены такие бактерии, как Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium.

В микроволновках общего пользования обитали Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium и другие.

На дверных уплотнителях микроволновок обнаружено наибольшее количество бактерий, что связано с их редкой чисткой и возможным скоплением остатков еды. Некоторые микроорганизмы, выявленные в домашних микроволновках, такие как Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas, ученые признали потенциально опасными для здоровья.

Тем не менее, в целом микробная популяция, обнаруженная в микроволновках, оказалась не опаснее микробов на других кухонных поверхностях.