Невероятное открытие: французские ученые раскрыли секрет строительства пирамиды Джосера

PLOS One: раскрыт секрет сооружения древнейшей пирамиды Египта

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно ученые выяснили, что строительные блоки для египетских пирамид доставлялись к месту строительства по воде. Река Нил в те времена протекала вблизи оттуда, где сейчас находятся пирамиды. Однако долгое время оставалось загадкой, как именно поднимали тяжелые каменные блоки на высоту.

Фото: openverse by sheilapic76, CC BY 2.0

Как сообщает журнал PLOS One, эту загадку попытались разгадать французские ученые из Палеотехнического института. Они предположили, что строители пирамиды Джосера, самой древней пирамиды в Египте, могли использовать гидравлический подъемник для подъема каменных блоков на необходимые уровни.

Пирамида Джосера (Ступенчатая пирамида) была построена около 2680 года до нашей эры и служила гробницей для фараона Джосера из Третьей династии. Это монументальное сооружение высотой 58 метров до сих пор поражает воображение. До сих пор методика ее возведения оставалась неясной.

Команда ученых пришла к выводу, что вода могла подаваться в две шахты, расположенные внутри пирамиды. Рядом с усыпальницей находится стена Гиср-эль-Мудир, которая могла служить заградительной плотиной для сбора осадка.

Авторы работы считают, что гидравлический подъемник использовался в сочетании с пандусами и другими приспособлениями для перемещения каменных блоков.