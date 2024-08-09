Невероятное открытие: французские ученые раскрыли секрет строительства пирамиды Джосера

Недавно ученые выяснили, что строительные блоки для египетских пирамид доставлялись к месту строительства по воде. Река Нил в те времена протекала вблизи оттуда, где сейчас находятся пирамиды. Однако долгое время оставалось загадкой, как именно поднимали тяжелые каменные блоки на высоту.
Как сообщает журнал PLOS One, эту загадку попытались разгадать французские ученые из Палеотехнического института. Они предположили, что строители пирамиды Джосера, самой древней пирамиды в Египте, могли использовать гидравлический подъемник для подъема каменных блоков на необходимые уровни.
Пирамида Джосера (Ступенчатая пирамида) была построена около 2680 года до нашей эры и служила гробницей для фараона Джосера из Третьей династии. Это монументальное сооружение высотой 58 метров до сих пор поражает воображение. До сих пор методика ее возведения оставалась неясной.
Команда ученых пришла к выводу, что вода могла подаваться в две шахты, расположенные внутри пирамиды. Рядом с усыпальницей находится стена Гиср-эль-Мудир, которая могла служить заградительной плотиной для сбора осадка.
Авторы работы считают, что гидравлический подъемник использовался в сочетании с пандусами и другими приспособлениями для перемещения каменных блоков.
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