Гигантские ископаемые бобы раскрыли секреты древних лесов и миграции растений

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Древние окаменелые бобы раскрывают тайны эволюции тропических лесов

1:24
Наука

Исследователи из Университета штата Пенсильвания и других международных институтов обнаружили древние окаменелые семена размером с современный лайм, которые могут пролить свет на эволюцию тропических лесов Юго-Восточной Азии и Австралии.

Древние окаменелые бобы раскрывают тайны эволюции тропических лесов
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info

Эти окаменелости, найденные на Борнео и датируемые эоценовым периодом (34-40 миллионов лет назад), принадлежат к ныне вымершему роду бобовых, тесно связанному с современным черным бобовым деревом (Castanospermum).

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале наук о растениях, данные находки являются первым макроископаемым свидетельством миграции растений из Азии в Австралию после тектонического столкновения континентов, которое началось около 20 миллионов лет назад. Это противоречит существующим теориям о миграции растений из Австралии в Азию. Ученые объясняют скудность подобных находок на Малайском архипелаге сложностью сбора окаменелостей в этом регионе.

Коллекция, включающая три крупных семени, пыльцу и около 40 листьев, была собрана в 2014 году в угольной шахте на юге Калимантана. После исследований семена были названы Jantungspermum gunnellii в честь палеонтолога Грегга Ганнелла.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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