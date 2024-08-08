Россиянам назвали альтернативу переставшему работать YouTube

Эксперт считает RUTUBE неподходящей заменой YouTube

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

С утра YouTube в России перестал работать без VPN через домашний интернет, хотя через мобильный интернет он по-прежнему доступен. Проблемы с доступом отмечаются в Москве, Ростове-на-Дону и других городах.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Причиной этому стал тот факт, что YouTube продолжает не выполнять требования Роскомнадзора. В августе также увеличилось количество вредоносных приложений, обещающих ускорить работу YouTube, что приводит к риску утечки данных пользователей.

Ситуация вызывает вопросы о будущем YouTube в России: будет ли блокировка снята, или россияне будут вынуждены перейти на альтернативные платформы, такие как RUTUBE или VK Видео? Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович в разговоре с NewsInfo отметил, что пользователи всё равно найдут способы продолжать использовать YouTube, как это происходит с другой запрещённой социальной сетью.

Эксперт раскритиковал RUTUBE за неудобный интерфейс и плохую работу поиска, указывая на VK Видео как на более приемлемую альтернативу для просмотра контента без VPN.