Тайны прошлого: древний компас, возможно принадлежавший Копернику, найден в Польше

Потерянный 500 лет назад компас Коперника найден в Польше

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Любители археологии обнаружили древний медный компас XIV века в замке Борк на севере Польши. Уникальная находка датируется началом XVI века и, по мнению экспертов, может иметь связь с выдающимся астрономом Николаем Коперником.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Компас, вероятно, использовался для точных измерений, необходимых для астрономических исследований, связанных с открытиями Коперника. Группа археологов, обнаруживших артефакт, поделилась его фотографией в социальных сетях, что вызвало большой интерес к истории знаменитого астронома.

Доктор Захария Поленик из музея Николая Коперника высказал предположение, что компас мог принадлежать самому Копернику, что придает находке дополнительную интригу. Согласно легенде, Коперник мог использовать потайной ход, чтобы проникнуть в собор, где и был найден компас.

Известный своей гелиоцентрической теорией, Коперник покинул Борк в 1520-х годах, но вернулся позже, чтобы написать свой знаменитый труд "О вращении небесных тел". Найденный компас напоминает о времени, когда Коперник проводил свои последние научные исследования.

Следующим шагом будет отправка компаса в польскую службу охраны памятников для подтверждения его подлинности и сохранения как исторического артефакта, связанного с выдающимся ученым Николаем Коперником.