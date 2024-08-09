Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как прямые рейсы на Бали могут изменить стоимость отдыха
В РАН засомневались в устойчивости экономики России: ТЭК уже не драйвер
Минздрав: во время магнитных бурь растёт число смертельных случаев
"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
Как выбрать идеальную фокусную точку для спальни
Врач Акимов: потемнение в глазах во время подъёма может указывать на деменцию
Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
Как правильно использовать белый цвет в интерьере

Тайны прошлого: древний компас, возможно принадлежавший Копернику, найден в Польше

Потерянный 500 лет назад компас Коперника найден в Польше
1:32
Наука

Любители археологии обнаружили древний медный компас XIV века в замке Борк на севере Польши. Уникальная находка датируется началом XVI века и, по мнению экспертов, может иметь связь с выдающимся астрономом Николаем Коперником.

Потерянный 500 лет назад компас Коперника найден в Польше
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Компас, вероятно, использовался для точных измерений, необходимых для астрономических исследований, связанных с открытиями Коперника. Группа археологов, обнаруживших артефакт, поделилась его фотографией в социальных сетях, что вызвало большой интерес к истории знаменитого астронома.

Доктор Захария Поленик из музея Николая Коперника высказал предположение, что компас мог принадлежать самому Копернику, что придает находке дополнительную интригу. Согласно легенде, Коперник мог использовать потайной ход, чтобы проникнуть в собор, где и был найден компас.

Известный своей гелиоцентрической теорией, Коперник покинул Борк в 1520-х годах, но вернулся позже, чтобы написать свой знаменитый труд "О вращении небесных тел". Найденный компас напоминает о времени, когда Коперник проводил свои последние научные исследования.

Следующим шагом будет отправка компаса в польскую службу охраны памятников для подтверждения его подлинности и сохранения как исторического артефакта, связанного с выдающимся ученым Николаем Коперником.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России Дмитрий Плотников Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
В РАН засомневались в устойчивости экономики России: ТЭК уже не драйвер
Минздрав: во время магнитных бурь растёт число смертельных случаев
"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
Как выбрать идеальную фокусную точку для спальни
Врач Акимов: потемнение в глазах во время подъёма может указывать на деменцию
Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
Автоэксперт Сереженкин: тема подорожания авторынка искусственно подогревается
Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
Как правильно использовать белый цвет в интерьере
Советы по выбору фотообоев для маленьких квартир от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.