Роскосмос показал, как выглядит самый мощный летний звездопад из космоса (видео)

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Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС звёздный дождь над Землёй

0:50
Наука

В Роскосмосе напомнили о приближающемся пике метеорного потока Персеиды — самого популярного летнего звездопада. Он ожидается в ночь с 11 на 12 августа.

Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС звёздный дождь над Землёй
Фото: ESO by S. Guisard, CC BY 4.0

"Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц от кометы 109P/Свифта-Туттля", — пояснили в госкорпорации.

Любоваться падающими звёздами лучше после 22 часов, когда Луна скроется за горизонтом, глядя в направлении созвездия Персея. Во время максимума оттуда будет вылетать до 120 метеоров в час.

Сообщение Роскосмоса проиллюстрировано видео, снятым ранее космонавтом Сергеем Корсаковым и фото, недавно сделанным Олегом Кононенко с борта МКС.

Звездопад
Звездопад
Метеорный поток
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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