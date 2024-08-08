Роскосмос показал, как выглядит самый мощный летний звездопад из космоса (видео)

В Роскосмосе напомнили о приближающемся пике метеорного потока Персеиды — самого популярного летнего звездопада. Он ожидается в ночь с 11 на 12 августа.
"Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц от кометы 109P/Свифта-Туттля", — пояснили в госкорпорации.
Любоваться падающими звёздами лучше после 22 часов, когда Луна скроется за горизонтом, глядя в направлении созвездия Персея. Во время максимума оттуда будет вылетать до 120 метеоров в час.
Сообщение Роскосмоса проиллюстрировано видео, снятым ранее космонавтом Сергеем Корсаковым и фото, недавно сделанным Олегом Кононенко с борта МКС.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.