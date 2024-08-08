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Срочно проверьте переадресацию на телефоне, дабы убедиться в отсутствии прослушки

IT-эксперт Ермаков оставил за государством право прослушивать ваш телефон

1:29
Наука » Технологии

IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков оставил за государством право прослушивать ваш телефон. А если в вашу личную жизнь пытаются влезть те, кому это запрещено — на них найдётся управа. Специалист поделился с агентством "Прайм" советами на этот счёт.

IT-эксперт Ермаков оставил за государством право прослушивать ваш телефон
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, CC0

Самый простой способ прослушки/слежки — переадресация вызовов. Её легко выявить при помощи USSD-запросов.

  • Команда *#21# проверяет наличие настроенных переадресаций на телефоне.
  • *#62# вызов показывает номера, на которые настроена переадресация.
  • ##002#-вызов отключает настроенную переадресацию.

Другой способ прослушки — использование различного шпионского программного обеспечения. Его работу можно заметить по:

  • нагреву и слишком быстрой разрядке батареи без видимых на то причин,
  • необоснованному увеличению интернет-трафика,
  • задержкам и необычным помехам при соединении,
  • "тормозам" и зависаниям смартфона.

Но надёжнее всего вредоносное ПО выявляется специализированными антивирусными приложениями — хотя и они не дают стопроцентной гарантии.

Не ставьте программы из неизвестных источников, либо смиритесь с прослушкой, успокаивая себя тем, что ваша жизнь настолько яркая и интересная, что за ней следят, заключил Ермаков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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