Срочно проверьте переадресацию на телефоне, дабы убедиться в отсутствии прослушки

IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков оставил за государством право прослушивать ваш телефон. А если в вашу личную жизнь пытаются влезть те, кому это запрещено — на них найдётся управа. Специалист поделился с агентством "Прайм" советами на этот счёт.
Самый простой способ прослушки/слежки — переадресация вызовов. Её легко выявить при помощи USSD-запросов.
Другой способ прослушки — использование различного шпионского программного обеспечения. Его работу можно заметить по:
Но надёжнее всего вредоносное ПО выявляется специализированными антивирусными приложениями — хотя и они не дают стопроцентной гарантии.
Не ставьте программы из неизвестных источников, либо смиритесь с прослушкой, успокаивая себя тем, что ваша жизнь настолько яркая и интересная, что за ней следят, заключил Ермаков.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.