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Обнаружены следы самого маленького динозавра в Китае

ТАСС: следы самого маленького динозавра обнаружены в китайской провинции Ганьсу

1:47
Наука

В северо-западной китайской провинции Ганьсу были обнаружены следы, возможно, самого маленького динозавра на планете. Эта находка была сделана благодаря остаткам пяти окаменелых лап размером от 1 до 3 см, найденных после сильного дождя в Государственном геологическом парке динозавров "Люцзяся". Открытие сделали сотрудники местного музея, сообщает администрация округа Юнцзин, где расположен известный геопарк, сообщает ТАСС.

ТАСС: следы самого маленького динозавра обнаружены в китайской провинции Ганьсу
Фото: Openverse by Durbed, CC BY-SA 3.0

Найденные следы уникальны, поскольку ранее подобные следы были обнаружены в других регионах, таких как бассейн реки Сычуань, провинция Шаньдун на востоке Китая и Республика Корея. Учёный Син Лида, доцент Китайского университета наук о земле в Пекине, отмечает, что последняя находка указывает на более широкое распространение таких маленьких динозавров в прошлом, что является важным для исследования истории динозавров в этих регионах. Изучение таких следов открывает новые горизонты в понимании эволюции динозавров и их связи с птицами.

С начала 1990-х годов в округе Юнцзин было обнаружено более 2 тысяч следов динозавров, а также окаменелости лап водоплавающих птиц. Эти следы датируются примерно 100 миллионами лет назад и свидетельствуют о богатстве разнообразия динозавров, которые населяли этот район. Среди отпечатков были обнаружены следы огромных динозавров, длина лап которых составляла около 1,5 м. Считается, что эти динозавры были размером более 20 метров и весили около 50 тонн.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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