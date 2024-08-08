Учёные разрабатывают систему мониторинга геоопасностей в Сочи и Арктике

ТАСС: учёные университета "Сириус" создают систему мониторинга геоопасностей

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные университета "Сириус" создают систему мониторинга и предупреждения геологических опасных явлений, таких как цунами, землетрясения и оползни. В результате будет разработан комплексный подход к мониторингу геопасностей, который можно будет применять и в других тектонически активных регионах. Этот подход также может быть использован для прогнозирования выбросов метана в арктических морях, сообщил ТАСС академик РАН Леопольд Лобковский, главный научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" и научный руководитель Геологического направления Института океанологии РАН.

Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, CC BY 4.0

Регион Большого Сочи является достаточно сейсмически и тектонически активным, что связано с активностью региональных разломов. В среднем на побережье Сочи происходит около одного землетрясения в неделю. В частности, в июле сейсмологи неоднократно фиксировали подземные толчки между Сочи и Туапсе.

"Группа учёных приступила к разработке системы мониторинга и предупреждения геоопасностей, направленной на комплексное исследование территории и прибрежной акватории федеральной территории "Сириус" и Большого Сочи. Особым вызовом станет дальнейшее применение подобной системы мониторинга в удалённых, труднодоступных регионах России, таких как акватории арктических морей и их береговые зоны. Помимо общеизвестных морских геоопасностей, таких как землетрясения, просадки грунтов, подводные оползни и цунами, в Черном море и в арктических морях широко распространены места массированного выхода метана из морских осадков", — сказал Лобковский.

Разрабатываемая система основана на совместной интерпретации данных о современных деформационных процессах в литосфере, регистрируемых различными геофизическими методами как на земной поверхности, так и на морском дне.