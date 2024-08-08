Апельсиновый сок: натуральный эликсир здоровья для сердца и сосудов

Апельсиновый сок помогает снизить холестерин и улучшить здоровье сосудов

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Концентрация холестерина повышается при нарушении диеты, малоподвижном образе жизни, лишнем весе, диабете и ряде других причин. Последствиями становятся проблемы с сосудами и сердцем.

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В журнале Lipids in Health and Disease были опубликованы итоги эксперимента, показавшего, что потребление в сутки двух стаканов апельсинового сока заметно снижает уровень холестерина в крови. Это приводит к повышению эластичности сосудов, улучшая снабжение кровью всех органов тела.

Другое исследование, опубликованное в журнале Arya Atherosclerosis, привело к выводу, что апельсиновый сок оказывает позитивное воздействие на артериальное давление. Оно приходило к более оптимальным значениям у тех, кто пил регулярно этот напиток в течение месяца.

К другим достоинствам апельсинового сока учёные относят его способность укреплять иммунитет, что снижает риски развития простудных заболеваний. Он полезен для пищеварительной системы и для профилактики образования камней в почках. Наконец, апельсиновый сок способствует обновлению клеток, оказывая омолаживающее действие.

Однако важно помнить, что речь идёт о натуральном соке, а не о том, что продаётся в магазинной упаковке, так как в последнем случае сок насыщен сахаром и консервантами.