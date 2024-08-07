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Китайский поезд развил скорость до 1000 км/ч

Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч

1:31
Наука

В городе Датун провинции Шаньси Китай провёл успешные испытания сверхскоростного поезда на магнитной подушке, способного развивать скорость до 1000 километров в час. Поезд был разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), сообщает Science XXI.

Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Во время тестирования состав продемонстрировал стабильность движения и безопасность торможения в вакуумной трубе, а все технические характеристики соответствовали заявленным спецификациям. Проект по созданию этой инновационной транспортной системы был запущен в апреле 2022 года. В перспективе она должна связать крупнейшие города Китая. Например, путешествие между Пекином и Шанхаем, расстояние между которыми по прямой составляет более тысячи километров, займёт всего полтора часа.

Технология поезда на магнитной подушке, или маглев, основана на принципе электромагнитной левитации. Состав удерживается над полотном дороги и приводится в движение силой электромагнитного поля. Сочетание аэрокосмических и наземных железнодорожных технологий позволяет достигать скоростей, превышающих скорость пассажирских самолётов. Успешные испытания свидетельствуют о значительном прогрессе Китая в разработке сверхскоростного наземного транспорта, что может революционизировать пассажирские перевозки в будущем.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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