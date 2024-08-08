Диетолог о пользе и вреде ежевики

Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук и диетолог, рассказала о том, какими качествами обладает ежевика, а также о её пользе и противопоказаниях к употреблению в пищу. Об этом сообщает Роскачество.
Ежевика содержит антоцианы, которые придают ей характерный цвет и обладают антиоксидантными свойствами, защищая клетки организма от различных повреждений. Богатое содержание пищевых волокон в этой ягоде способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.
В ежевике также присутствуют органические кислоты, такие как яблочная и лимонная, которые улучшают обмен веществ, придают кислинку и обладают антимикробными свойствами, способствуя здоровью организма.
Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и минералов: в ней содержатся витамины группы В, а также витамины А, С, Е, К, РР, различные микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, железо, селен и цинк. Ежевика также богата антиоксидантами, включая витамин C, который играет важную роль в поддержании иммунной функции организма.
Исследования показывают, что употребление ягод ежевики помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживать здоровую работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки.
Однако нужно помнить, что ежевика, несмотря на свои ценные свойства, может быть противопоказана при определённых состояниях здоровья. Например, из-за содержания витамина К употребление ежевики может влиять на действие некоторых препаратов для разжижения крови. Кроме того, избыточное употребление может вызвать желудочные расстройства и усугубить хронические заболевания ЖКТ.
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