Диетолог о пользе и вреде ежевики

Врач-эндокринолог Сюракшина рассказала о пользе и вреде ежевики

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук и диетолог, рассказала о том, какими качествами обладает ежевика, а также о её пользе и противопоказаниях к употреблению в пищу. Об этом сообщает Роскачество.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Ежевика содержит антоцианы, которые придают ей характерный цвет и обладают антиоксидантными свойствами, защищая клетки организма от различных повреждений. Богатое содержание пищевых волокон в этой ягоде способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.

В ежевике также присутствуют органические кислоты, такие как яблочная и лимонная, которые улучшают обмен веществ, придают кислинку и обладают антимикробными свойствами, способствуя здоровью организма.

Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и минералов: в ней содержатся витамины группы В, а также витамины А, С, Е, К, РР, различные микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, железо, селен и цинк. Ежевика также богата антиоксидантами, включая витамин C, который играет важную роль в поддержании иммунной функции организма.

Исследования показывают, что употребление ягод ежевики помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживать здоровую работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки.

Однако нужно помнить, что ежевика, несмотря на свои ценные свойства, может быть противопоказана при определённых состояниях здоровья. Например, из-за содержания витамина К употребление ежевики может влиять на действие некоторых препаратов для разжижения крови. Кроме того, избыточное употребление может вызвать желудочные расстройства и усугубить хронические заболевания ЖКТ.