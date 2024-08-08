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Учёные обнаружили хищные микроорганизмы в антарктическом льду

NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды

1:51
Наука

Команда учёных из Сиднейского технологического университета и Королевского института морских исследований Нидерландов сделала важное открытие, обнаружив хищные микроорганизмы во льдах Антарктиды. О своих находках они рассказали в статье для Nature Communications.

NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Согласно данным исследования, древние микроорганизмы, обитающие в суровых условиях Антарктиды, могут проявлять необычное поведение, действуя как паразитарные хищники. Это открытие может пролить свет на их потенциальное влияние не только на экосистемы Земли, но и на возможное существование подобных организмов в экстремальных условиях других планет.

Учёные сосредоточились на изучении Глубокого озера, скрытого под слоями антарктического льда. Это озеро представляет собой уникальную среду обитания для архей — одноклеточных организмов, которые сумели адаптироваться к экстремальным условиям. Несмотря на низкие температуры и высокое содержание соли в воде, эти микроорганизмы не только выживают, но и ведут активный хищнический образ жизни. Ранее подобное поведение у архей никогда не наблюдалось.

Исследователи выявили, что археи способны проникать в клетки-хозяева и разрушать их изнутри. Такое поведение напоминает действия некоторых вирусов. Учёные полагают, что это открытие даст новое понимание роли архей в экосистемах, особенно в экстремальных условиях, где жизнь кажется невозможной.

По мнению специалистов, это открытие открывает новые горизонты для исследований и может помочь в изучении жизнедеятельности микроорганизмов в условиях, схожих с теми, что могут находиться на других планетах.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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