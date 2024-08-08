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Древняя лестница и следы священного культа хеттов обнаружены в Турции

Археологи обнаружили 3000-летнюю деревянную лестницу в Турции

1:33
Наука

Археологи сделали удивительное открытие в кургане Оймаагач, который идентифицирован как священный хеттский город Нерик в Центральном Черноморском регионе Турции.

Археологи обнаружили 3000-летнюю деревянную лестницу в Турции
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

В древнем туннеле, который хетты называли "святой водой", была найдена деревянная лестница в первозданном состоянии, возраст которой составляет 3000 лет. Кроме того, были обнаружены скорлупки фундука, также датированные этим периодом. Эти находки подтверждают, что Черноморский регион был центром производства лесного ореха еще 3000 лет назад.

Исследователи предполагают, что храм, найденный рядом с туннелем, использовался в древнехеттский период, с 16-го по 12-й век до н. э. Город Нерик был построен хатти, народом раннего бронзового века, и посвящен богу бури Тешупу. После поглощения земель хаттов хеттской империей Нерик оставался священным городом, где продолжались обряды поклонения.

Обнаруженные в Нерике глиняные таблички свидетельствуют о регулярных визитах хеттского царя Хаттусили III в город для почтения Тешупу. Эти и другие артефакты, найденные при раскопках, включая клинописные таблички и сосуды, сейчас выставлены в музее Самсуна.

Уникальность находки в сохранности деревянных останков обусловлена отсутствием аналогичных находок в Анатолии, что делает открытие особенным и значимым для историков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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