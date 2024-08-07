Археологи обнаружили 47 гробниц в древнем городе Турции

В Турции найдены 47 древних гробниц

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, работающие под руководством профессора Сердара Хакана Озтанера из Университета Анкары, обнаружили 47 гробниц возрастом почти 1000 лет в древнем городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын на западе Турции.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Ниса, основанный в III веке до нашей эры в защищенной долине севернее реки Мендерес, был значимым городом Карии, известным в древности, особенно в области образования. Здесь учился известный географ Страбон. Ниса занимал важное место в коммерческом и военном отношении, и процветал в римский период.

Во время раскопок были найдены останки гимназии и библиотеки, что подтверждает роль города в сфере образования. Профессор Озтанер отметил, что раскопки также помогли обнаружить главную улицу города, соединявшуюся с торговыми путями Эфеса, Магнесии и Траллейс, использовавшуюся до VII века, пока разрушительное землетрясение не затопило её.

В верхнем слое засыпки улицы найдены 47 гробниц, относящиеся к XI веку. В основном это могилы младенцев и детей, что может свидетельствовать о наличии эпидемий в то время. Это также подтверждает, что в поздний период существования города наблюдались бедность и беспорядочные поселения, а центр города был заброшен и использовался как кладбище.

Одной из находок стала камерная гробница с кусочком плетения на монете, принадлежащая женщине около сорока лет. Эта находка была особенно интересна, поскольку сохранившиеся ткани и монета позволили датировать гробницы XI веком.

Археологи продолжают изучать уличную систему Нисы и рассчитывают получить новые данные о жизни и быте древнего города.