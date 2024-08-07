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Астрономы обнаружили гамма-всплеск невероятной мощности

Учёные зафиксировали рекордно мощное гамма-излучение от взрыва звезды

1:53
Наука

Исследовательская группа, возглавляемая Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук, сделала важное открытие в области астрофизики, выявив гамма-излучение с энергией до 37 миллионов электрон-вольт.

Учёные зафиксировали рекордно мощное гамма-излучение от взрыва звезды
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

Это излучение было обнаружено в результате наблюдения за гамма-всплеском GRB 221009A, который считается самым ярким за всю историю. Он был зафиксирован 9 октября 2022 года множеством телескопов по всему миру.

Исследователи из разных китайских научных учреждений провели детальный анализ данных, полученных с космических гамма-мониторов GECAM-C и Fermi/GBM. GECAM-C смог измерить низкоэнергетический спектр гамма-всплеска, тогда как Fermi/GBM зафиксировал высокоэнергетическую гамма-линию. Однако яркость всплеска привела к потере данных у Fermi/GBM, что осложнило анализ. Благодаря конструктивным особенностям, GECAM-C не столкнулся с этой проблемой, и его данные были использованы для коррекции информации от Fermi/GBM, сообщает Science China Physics, Mechanics & Astronomy.

После сложного анализа и моделирования исследователи смогли не только надежно измерить спектры всплеска, но и выявить гамма-линии, включая ту, что достигает 37 миллионов электрон-вольт. Кроме того, они обнаружили, что энергия гамма-линии изменяется как степенная функция времени, что позволяет лучше понять происхождение этих линий.

Гамма-всплески — это мощнейшие взрывные явления во Вселенной, которые возникают из-за коллапса ядра массивной звезды или столкновения компактных звезд, таких как нейтронные звезды или черные дыры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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