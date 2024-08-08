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В Госдуме прояснили дальнейшие перспективы YouTube и Google в России

Депутат Антон Горелкин исключил полную блокировку YouTube

1:04
Наука » Технологии

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин исключил полную блокировку YouTube. В своём телеграм-канале он объяснил причины.

Депутат Антон Горелкин исключил полную блокировку YouTube
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

По словам депутата, тотальная блокировка видеохостинга может нарушить работу мобильной системы Android и других сервисов Google в России, в то время как замедление к таким последствиям не приводит.

Вариант полной блокировки не рассматривается, потому что власти соблюдают "важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам".

По мнению народного избранника, "Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать своё оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство".

Ранее директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин заверил, что блокировка YouTube никак не может повлечь проблем с другими сервисами Google, потому что "это отдельные системы, работающие самостоятельным образом".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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