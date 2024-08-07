Метеоролог Позднякова оценила вероятность аномальной жары до конца лета

Метеоролог допустила температуру в августе до 30 °C

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

До конца лета максимальная температура ещё может достигнуть 30 °C, но аномальная жара маловероятна, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Фото: pixnio.com by Marius Iordache, CC0

"Модели долгосрочных прогнозов погоды не исключают такое развитие синоптических процессов", — пояснила она в беседе с "Радио 1".

"Но изнуряющей жары ждать не стоит, потому что высота солнца значительно ниже, чем она была в июне и июле, поэтому жары мы можем даже не заметить", — добавила собеседница издания.

При этом в самом по себе жарком августе ничего удивительного нет. "Каждый пятый год у нас в августе месяце наблюдается хотя бы один день, когда температура превышает отметку 30 °C. В 2010 году экстремальная жара в августе длилась 9 суток подряд", — напомнила метеоролог.