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NASA раскрывает: к 2100 году тундра станет лесом — что это значит для Земли

CEE: к 2100 году территории тундры покроются высокой зелёной растительностью

1:47
Наука

Американские исследователи из NASA и компании Alaska Biological Research на Аляске создали модель для прогноза климатических изменений в тундре к 2100 году. Согласно их расчетам, полярные ландшафты существенно преобразятся в ближайшие 80 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

CEE: к 2100 году территории тундры покроются высокой зелёной растительностью
Фото: Wikipedia by Сергей Пестерев, CC BY-SA 4.0

В этом исследовании команда проанализировала спутниковые изображения с миссии Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2 (ICESat-2). Ученые обнаружили, что на территории тундры стало больше деревьев и кустарников. По их прогнозу, этот процесс будет продолжаться как минимум до конца века.

Исследователи также предсказывают "положительные изменения средней высоты" для всех ландшафтов тундры и переходных лесов, представленных в исследовании. Это указывает на то, что деревья и кустарники станут более крупными и многочисленными в местах, где они сейчас встречаются редко.

"Увеличение растительности, вызванное сдвигом, может частично компенсировать воздействие растущих выбросов углекислого газа благодаря поглощению большего количества диоксида углерода через фотосинтез", — заявил соавтор исследования, научный сотрудник NASA Крис Ней.

Однако специалисты предупреждают и о возможных негативных последствиях: изменение структуры леса может привести к таянию вечной мерзлоты, так как более темная растительность поглощает больше солнечного света. Это может привести к высвобождению углекислого газа и метана, которые были заключены в почве на протяжении тысячелетий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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