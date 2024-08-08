NASA раскрывает: к 2100 году тундра станет лесом — что это значит для Земли

CEE: к 2100 году территории тундры покроются высокой зелёной растительностью

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из NASA и компании Alaska Biological Research на Аляске создали модель для прогноза климатических изменений в тундре к 2100 году. Согласно их расчетам, полярные ландшафты существенно преобразятся в ближайшие 80 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фото: Wikipedia by Сергей Пестерев, CC BY-SA 4.0

В этом исследовании команда проанализировала спутниковые изображения с миссии Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2 (ICESat-2). Ученые обнаружили, что на территории тундры стало больше деревьев и кустарников. По их прогнозу, этот процесс будет продолжаться как минимум до конца века.

Исследователи также предсказывают "положительные изменения средней высоты" для всех ландшафтов тундры и переходных лесов, представленных в исследовании. Это указывает на то, что деревья и кустарники станут более крупными и многочисленными в местах, где они сейчас встречаются редко.

"Увеличение растительности, вызванное сдвигом, может частично компенсировать воздействие растущих выбросов углекислого газа благодаря поглощению большего количества диоксида углерода через фотосинтез", — заявил соавтор исследования, научный сотрудник NASA Крис Ней.

Однако специалисты предупреждают и о возможных негативных последствиях: изменение структуры леса может привести к таянию вечной мерзлоты, так как более темная растительность поглощает больше солнечного света. Это может привести к высвобождению углекислого газа и метана, которые были заключены в почве на протяжении тысячелетий.