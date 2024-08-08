Лунная сенсация: учёные обнаружили молекулы воды в лунном грунте

На Луне впервые обнаружена вода

Китайские исследователи сделали сенсационное открытие: в образцах лунного грунта, собранных на видимой стороне Луны, впервые были обнаружены молекулы воды. Эти образцы были доставлены на Землю в 2020 году миссией "Чанъэ-5". Вода была найдена в лунном реголите, и речь идет именно о молекулярной воде, а не о льде.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

О своем открытии ученые сообщили в журнале Nature Astronomy. Ранее на Луне были найдены кислород и водород, но наличие воды оставалось под вопросом. Хотя на Луне уже были обнаружены большие запасы водяного льда, особенно в теневых кратерах у полюсов, ученые предполагают, что этот лед имеет внешнее происхождение, например, в результате взаимодействия реголита с солнечным ветром и метеоритными ударами.

Эти выводы ранее были основаны на данных дистанционного зондирования. Теперь же китайские эксперты заявляют об обнаружении воды непосредственно в образцах лунного грунта.

Исследователи отмечают, что минералы, найденные в образцах, сходны с породами, встречающимися около земных вулканов. Для изучения были использованы самые современные методики, включая рамановскую микроскопию, спектроскопию SEM и электронно-зондовый микроанализ (EPMA).

Каждый фрагмент образцов содержал до шести молекул воды. Ученые пришли к выводу, что молекулы воды на лунной поверхности существуют в виде гидратированных солей. Эти соединения более стабильны, чем летучий водяной лед, даже в солнечных регионах. Исследователи надеются, что такая форма воды может быть использована для снабжения будущих лунных баз.