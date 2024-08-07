Сенсация в астрономии: новое открытие звёздного скопления перевернёт наше понимание Вселенной

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Астрономы обнаружили новое звёздное скопление, богатое сверхгигантами

3:16
Наука

Астрономы объявили об обнаружении нового галактического звёздного скопления, находящегося примерно в 24 000 световых годах от Земли. Это скопление, получившее название Barbá 2, содержит несколько сверхгигантских звёзд. Подробности открытия изложены в исследовательской статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Астрономы обнаружили новое звёздное скопление, богатое сверхгигантами
Фото: NASA by Gaspard Duchene, PDM

Звёздные скопления представляют собой группы звёзд, которые имеют общее происхождение и связаны гравитацией на протяжении некоторого времени. Изучение новых звёздных скоплений помогает улучшить понимание процессов формирования и эволюции звёзд.

Barbá 2 было впервые обнаружено чилийским астрономом Родольфо Барба десять лет назад. Он использовал многоволновые обзоры для исследования плоскости Млечного Пути и искал звёздные скопления, потенциально связанные с тёплой пылью. В результате он обнаружил значительное скопление между шаровым скоплением NGC 3603 и областью HII, известной как Gum 35, где присутствовали семь ярких звёзд, но не было тёплой пыли.

После кончины Родольфо Барба в 2021 году результаты его исследований не были опубликованы. Недавно Хесус Маис Апелланис из Центра астробиологии в Мадриде и Игнасио Негеруэла из Университета Аликанте в Испании представили новое исследование, основанное на данных спутника Gaia, подтверждающее открытие.

"Мы представляем новое скопление звёзд с большим количеством сверхгигантов, скрытое вследствие пылевого вымирания, и называем его Barbá 2 в честь первооткрывателя Родольфо Барба. Поскольку Родольфо был активным участником проекта Villafranca по изучению галактических OB-звёздных групп, мы включаем Barbá 2 в этот проект и присваиваем ему название Villafranca B-006", — пишут учёные в своей статье.

Исследование показало, что радиус ядра Barbá 2 составляет 2,74 световых года, а расстояние до него — около 24 100 световых лет. Астрономы определили 201 наиболее вероятного члена Barbá 2, сосредоточенных вблизи ядра скопления. Отмечается, что 53 из них могут быть загрязнителями или относиться к расширенной популяции.

По данным статьи, самой яркой звездой в Barbá 2 является жёлтый сверхгигант. В скоплении также были найдены ещё шесть сверхгигантов: пять красных и один голубой. Таким образом, Barbá 2 классифицируется как богатое сверхгигантами звёздное скопление.

Кроме того, исследование показало, что Barbá 2 не демонстрирует значительных внутренних движений, не расширяется и не содержит большого количества убегающих звёзд.

Поскольку информация о свойствах Barbá 2 ещё ограничена, необходимы дополнительные наблюдения для более полного понимания этого скопления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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