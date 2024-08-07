Лунные затмения и пророчества: что скрывали древние вавилонские тексты

Британские исследователи из Лондонского университета смогли расшифровать клинописные тексты, датируемые более чем 4000 лет, из Вавилонского царства. Эти таблички оказались древнейшими сборниками астрологических предсказаний, связанных с датами лунных затмений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Cuneiform Studies (JCS).
Четыре артефакта с клинописями были обнаружены более века назад на территории современного Ирака. Археологи полагают, что их создали в городе Сиппар, который был частью Вавилонии.
Как выяснили ученые, большинство предсказаний на этих табличках касались различных бедствий: эпидемий, гибели правителей, разрушения городов и других катастроф.
По словам исследователей, древние оракулы могли делать прогнозы как на основе реального опыта, так и на базе теоретической системы, связывающей особенности затмения с различными предзнаменованиями.
Специалисты отметили, что в Вавилонии и других регионах Месопотамии люди верили в возможность предсказывать будущее с помощью различных методов гадания.
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