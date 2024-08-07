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Лунные затмения и пророчества: что скрывали древние вавилонские тексты

JCS: раскрыто содержание 4000-летних астрологических клинописей вавилонян

1:13
Наука

Британские исследователи из Лондонского университета смогли расшифровать клинописные тексты, датируемые более чем 4000 лет, из Вавилонского царства. Эти таблички оказались древнейшими сборниками астрологических предсказаний, связанных с датами лунных затмений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Cuneiform Studies (JCS).

JCS: раскрыто содержание 4000-летних астрологических клинописей вавилонян
Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

Четыре артефакта с клинописями были обнаружены более века назад на территории современного Ирака. Археологи полагают, что их создали в городе Сиппар, который был частью Вавилонии.

Как выяснили ученые, большинство предсказаний на этих табличках касались различных бедствий: эпидемий, гибели правителей, разрушения городов и других катастроф.

По словам исследователей, древние оракулы могли делать прогнозы как на основе реального опыта, так и на базе теоретической системы, связывающей особенности затмения с различными предзнаменованиями.

Специалисты отметили, что в Вавилонии и других регионах Месопотамии люди верили в возможность предсказывать будущее с помощью различных методов гадания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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