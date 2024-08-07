Лунные затмения и пророчества: что скрывали древние вавилонские тексты

JCS: раскрыто содержание 4000-летних астрологических клинописей вавилонян

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи из Лондонского университета смогли расшифровать клинописные тексты, датируемые более чем 4000 лет, из Вавилонского царства. Эти таблички оказались древнейшими сборниками астрологических предсказаний, связанных с датами лунных затмений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Cuneiform Studies (JCS).

Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

Четыре артефакта с клинописями были обнаружены более века назад на территории современного Ирака. Археологи полагают, что их создали в городе Сиппар, который был частью Вавилонии.

Как выяснили ученые, большинство предсказаний на этих табличках касались различных бедствий: эпидемий, гибели правителей, разрушения городов и других катастроф.

По словам исследователей, древние оракулы могли делать прогнозы как на основе реального опыта, так и на базе теоретической системы, связывающей особенности затмения с различными предзнаменованиями.

Специалисты отметили, что в Вавилонии и других регионах Месопотамии люди верили в возможность предсказывать будущее с помощью различных методов гадания.