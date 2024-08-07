Нижегородцам обещали незабываемую ночь с 12 на 13 августа: вот что должно случиться

Нижегородский планетарий анонсировал пик метеорного потока Персеиды

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Большой звёздный дождь прольётся над Центральной Россией в ночь с 12 на 13 августа, пишет newsnn.ru со ссылкой на Нижегородский планетарий.

Фото: Flickr by Ww2censor, CC BY 2.0

Метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно с 17 июля и по 24 августа, а в середине августа — его пик, когда на небе вспыхивает до 150 метеоров в час.

"Это самый зрелищный звездопад в году", — заверили в планетарии.

Там посоветовали наблюдать звездопад в предрассветные часы — с 2 до 4 часов утра: в это время метеоры видны лучше всего.

Ранее о Персеидах подробно рассказала руководитель сектора детских программ Московского планетария Елена Илющенко.