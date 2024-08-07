Нижегородцам обещали незабываемую ночь с 12 на 13 августа: вот что должно случиться

Большой звёздный дождь прольётся над Центральной Россией в ночь с 12 на 13 августа, пишет newsnn.ru со ссылкой на Нижегородский планетарий.
Метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно с 17 июля и по 24 августа, а в середине августа — его пик, когда на небе вспыхивает до 150 метеоров в час.
"Это самый зрелищный звездопад в году", — заверили в планетарии.
Там посоветовали наблюдать звездопад в предрассветные часы — с 2 до 4 часов утра: в это время метеоры видны лучше всего.
Ранее о Персеидах подробно рассказала руководитель сектора детских программ Московского планетария Елена Илющенко.
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