Нижегородцам обещали незабываемую ночь с 12 на 13 августа: вот что должно случиться

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Нижегородский планетарий анонсировал пик метеорного потока Персеиды

0:46
Наука

Большой звёздный дождь прольётся над Центральной Россией в ночь с 12 на 13 августа, пишет newsnn.ru со ссылкой на Нижегородский планетарий.

Нижегородский планетарий анонсировал пик метеорного потока Персеиды
Фото: Flickr by Ww2censor, CC BY 2.0

Метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно с 17 июля и по 24 августа, а в середине августа — его пик, когда на небе вспыхивает до 150 метеоров в час.

"Это самый зрелищный звездопад в году", — заверили в планетарии.

Там посоветовали наблюдать звездопад в предрассветные часы — с 2 до 4 часов утра: в это время метеоры видны лучше всего.

Ранее о Персеидах подробно рассказала руководитель сектора детских программ Московского планетария Елена Илющенко.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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