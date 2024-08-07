Стала известна причина, из-за которой москвичам всё чаще удаётся полюбоваться радугой

Климатолог Елисеев предрёк учащение радуг в небе над Москвой

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

В небе над Москвой всё чаще можно увидеть радугу благодаря глобальному потеплению, сообщил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.

Фото: Reddit by catcherx, PDM

"Мы сможем наблюдать чаще такое явление как радуга, потому что при потеплении климата ливней становится больше. Уже сейчас известно, что количество ливневых дождей увеличилось, и из-за этого москвичи чаще видят радугу", — объяснил учёный Агентству городских новостей "Москва".

До этого он же обратил внимание на учащение молний в Москве и увеличение их энергии. Причина — та же.

Ранее физик Максим Зельников подсказал, что сильнее всего надо беречь от удара молнии.