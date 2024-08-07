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В Китае забили тревогу из-за исчезновения ледников — основного источника воды в засушливых районах

China Daily сообщила о сокращении ледников на северо-западе Китая на 11,7% за 50 лет

1:34
Наука

По прогнозам учёных, к середине века маленькие ледники в засушливых регионах северо-запада Китая исчезнут полностью, пишет China Daily в среду.

China Daily сообщила о сокращении ледников на северо-западе Китая на 11,7% за 50 лет
Фото: Store norske leksikon by Chen Zhao, CC BY 2.0

Пессимистичные пророчества основаны на данных, собранных Национальной станцией полевых наблюдений и исследований ледников Синьцзян-Тянь-Шань Китайской академии наук.

"Из-за глобального потепления общая площадь ледников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за последние 50 лет сократилась на 11,7%, при этом скорость сокращения в разных частях варьируется от 8,8% до 34,2%", — сказал её начальник Ван Фэйтэн.

По его словам, пока таяние ледников приводит к увеличению стока талой воды, но после прохождения некой точки невозврата сток будет сокращаться. "Точка перегиба уже наступила в водоразделах, питаемых ледниками, где ледниковый покров меньше и ледники в основном небольшие", — уточнил он.

Ледники — основной источник воды в засушливых регионах северо-западного Китая. По статистике Второго китайского инвентаря ледников, в Синьцзяне насчитывается 20 695 ледников, или 42,6% от общего числа ледников страны, а их общая площадь составляет 22 623 кв. км, что составляет 43,7% от общей площади ледников Поднебесной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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