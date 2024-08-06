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Исследование учёных: Напитки из пластиковых ёмкостей могут повысить давление

Учёные выяснили, что напитки в пластиковых бутылках могут вызвать давление

0:55
Наука

Ученые медицинского факультета Дунайского частного университета нашли доказательства тому, что вода и лимонады в пластиковых емкостях могут повышать кровяное давление. 

Учёные выяснили, что напитки в пластиковых бутылках могут вызвать давление
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info

Дело в том, что микропластик, который попадает в кровоток через жидкость из пластиковых бутылок, может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Важно, что ученые нашли частицы микропластика не только в напитках из пластиковых бутылок, но и в жидкостях, хранящихся в стекле.

Эксперимент ученых заключался в том, что добровольцев попросили в течение всего исследования пить только водопроводную воду. Напитки из пластиковых и стеклянных бутылок были под запретом. В конце эксперимента участникам измерили артериальное давление, показатели которого значительно понизились уже через две недели после отказа от бутилированной воды, пишет Daily Mail.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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