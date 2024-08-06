В Госдуме обсудили блокировку iOS и Android: "Лучше к этому готовиться заранее"

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предупредил о возможной блокировке iOS и Android на территории РФ.
"Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдёт не по нашей инициативе", — сообщил он RuNews24.ru.
Позже, поняв, что погорячился, депутат объяснил своё заявление. "Это предположение… Дойдёт время и до iOS", — сказал он RT.
Народный избранник всё равно убеждён в прекращении работы интернет-гигантов в России — хотя бы в силу старения оборудования, поэтому призывает готовиться к этому заранее. Тем более Китай, по его мнению, "прекрасно обходится" "без Google, без YouTube и без iOS".
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев опроверг высказывания коллеги. По его словам, работа некоторых сервисов замедляется, но "что касается Android и iOS — это вообще какие-то "пугалки".
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.