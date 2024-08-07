Браконьеры обворовывают уникальную реку России: учёный из РАН бьёт тревогу

Учёный призывает защитить реку Северная Сосьва в ХМАО от браконьерства

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ихтиолог и научный руководитель Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир Богданов обеспокоен браконьерством на реке Северная Сосьва в Ханты-Мансийском автономном округе и пытается добиться для нее статуса охраняемой территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Malupasic, CC BY-SA 4.0

Северная Сосьва является уникальным водоемом, где условия для обитания сиговых рыб, таких как пелядь, чир, сиг-пыжьян, тугун, и нельма, приближены к идеальным. В частности, притоки Северной Сосьвы — Хулга и Манья — представляют собой мировые эталоны нерестилищ для этих видов рыб. Ученые установили, что высокая выживаемость икры сиговых обусловлена скоплением шуги и снега, что защищает ее от холода и хищников. Однако на протяжении многих лет река страдает от незаконного вылова рыбы, а в поселке Саранпауль даже существует база браконьеров, которые вывозят рыбу и икру в промышленных масштабах в соседний регион Коми, сообщает muksun.fm.

Богданов считает, что использование браконьерами формулировки "восполнение рыбных запасов Оби" — это лишь прикрытие для их незаконной деятельности. Он утверждает, что заготовленная икра пеляди в основном попадает в рыбные хозяйства Западной Сибири и даже Китая, что представляет собой "ограбление" уникальной экосистемы Северной Сосьвы.

Вопрос сохранности реки поднимался еще в советское время, и сейчас научное сообщество готово обратиться к временному губернатору ХМАО с предложением о запрете заготовки икры пеляди на этой территории.