В России нашли способ уничтожить рак: более 90% клеток меланомы погибают

Учёные разработали биокомпозит для эффективного лечения меланомы

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича разработали новый подход для лечения меланомы, создав биокомпозит на основе бактериальной целлюлозы с включением фермента L-аспарагиназы.

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Этот биопрепарат позволяет более эффективно доставлять активное вещество непосредственно к раковым клеткам, что значительно увеличивает эффективность терапии. Исследования показали, что применение данной технологии приводит к гибели более 90% клеток меланомы.

Фермент L-аспарагиназа известен своим противоопухолевым эффектом, особенно при лечении лейкоза, поскольку лейкозные клетки зависят от поступления аминокислоты L-аспарагина извне. Использование этого фермента безопасно для нормальных клеток, но вызывает "аспарагиновый голод" и гибель опухолевых клеток. Одной из главных проблем была неэффективная доставка фермента к пораженным участкам кожи, но новый биокомпозит позволяет это осуществить, сообщает сайт aif.ru.

Бактериальная целлюлоза, используемая в качестве основы, отличается высокой чистотой и биосовместимостью с человеческими тканями, что снижает риск токсичности и воспаления. Кроме того, она обеспечивает длительное локальное воздействие активного вещества на опухолевые клетки, что уменьшает побочные эффекты терапии.

Несмотря на успешные результаты, ученые отмечают необходимость проведения дополнительных исследований для клинического применения данного метода, поскольку не все типы меланом чувствительны к действию L-аспарагиназы. Тем не менее, этот подход имеет потенциал стать новым методом терапии опухолевых заболеваний.