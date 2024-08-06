Россия шагнула в будущее логистики: создан робот-водитель для складов

В России разработан робот для автоматизации складской логистики

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские инженеры из Московского физико-технического института разработали первого в стране робота для управления складскими транспортировщиками.

Фото: flickr.com by Gwan Kho, CC BY-SA 2.0

Этот робот способен полностью заменить водителя и автоматизировать процесс перемещения грузов. Машина ориентируется по оптическим меткам, установленным на потолке, что позволяет создать масштабируемую систему автоматизации с минимальными затратами.

Разработчики утверждают, что использование робота будет дешевле, чем содержание персонала, занимающегося аналогичными задачами. Это особенно актуально в условиях активного развития маркетплейсов, что требует строительства множества новых складов с использованием передовых технологий, сообщают Известия.

Преимущества робота включают в себя возможность работы в закрытых помещениях с регламентированным движением и трехуровневую систему безопасности, предотвращающую столкновения с людьми или объектами. Робот использует систему технического зрения на базе нейросети, которая позволяет ему точно следовать заданному маршруту и маневрировать по складу.

Это инновационное решение, по мнению экспертов, позволит не только повысить эффективность обработки грузов, но и высвободить сотрудников для выполнения более сложных задач, а также снизить физическую нагрузку на работников.