Россия шагнула в будущее логистики: создан робот-водитель для складов

Российские инженеры из Московского физико-технического института разработали первого в стране робота для управления складскими транспортировщиками.
Этот робот способен полностью заменить водителя и автоматизировать процесс перемещения грузов. Машина ориентируется по оптическим меткам, установленным на потолке, что позволяет создать масштабируемую систему автоматизации с минимальными затратами.
Разработчики утверждают, что использование робота будет дешевле, чем содержание персонала, занимающегося аналогичными задачами. Это особенно актуально в условиях активного развития маркетплейсов, что требует строительства множества новых складов с использованием передовых технологий, сообщают Известия.
Преимущества робота включают в себя возможность работы в закрытых помещениях с регламентированным движением и трехуровневую систему безопасности, предотвращающую столкновения с людьми или объектами. Робот использует систему технического зрения на базе нейросети, которая позволяет ему точно следовать заданному маршруту и маневрировать по складу.
Это инновационное решение, по мнению экспертов, позволит не только повысить эффективность обработки грузов, но и высвободить сотрудников для выполнения более сложных задач, а также снизить физическую нагрузку на работников.
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