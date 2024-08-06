Над городом Талгар в Казахстане нависла большая опасность, передаёт в понедельник EADaily со ссылкой на сообщение акимата (администрации) Алматинской области.
Областные власти предупредили жителей населённых пунктов вдоль реки Талгар, в том числе одноимённого города и района, о её возможном выходе из берегов. Ситуация усугубляется сохраняющейся жаркой погодой, ускорившей таяние горных ледников.
Если горное озеро № 19 в бассейне Талгара прорвёт дамбу, бедствие неминуемо.
В связи с этим местным жителям запретили выезд в горные местности и места отдыха за пределы гидротехнических сооружений в верхней части города Талгар.
Тем, чьи дома расположены близко к реке, рекомендовано внимательно прислушиваться к возможным звуковым оповещениям, следить за информацией в СМИ и соцсетях.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.