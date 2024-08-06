Жителей Казахстана призвали прислушиваться к сигналам тревоги с 6 августа

Акимат Алматинской области предупредил об угрозе наводнения в Талгаре

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Над городом Талгар в Казахстане нависла большая опасность, передаёт в понедельник EADaily со ссылкой на сообщение акимата (администрации) Алматинской области.

Фото: МЧС РК is licensed under public domain

Областные власти предупредили жителей населённых пунктов вдоль реки Талгар, в том числе одноимённого города и района, о её возможном выходе из берегов. Ситуация усугубляется сохраняющейся жаркой погодой, ускорившей таяние горных ледников.

Если горное озеро № 19 в бассейне Талгара прорвёт дамбу, бедствие неминуемо.

В связи с этим местным жителям запретили выезд в горные местности и места отдыха за пределы гидротехнических сооружений в верхней части города Талгар.

Тем, чьи дома расположены близко к реке, рекомендовано внимательно прислушиваться к возможным звуковым оповещениям, следить за информацией в СМИ и соцсетях.