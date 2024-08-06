Учёные разработали план по перемещению находящихся под угрозой исчезновения животных на Луну

Американские учёные предложили переместить виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, на Луну. Это решение позволит защитить их от рисков на Земле, таких как стихийные бедствия, изменение климата и геополитические конфликты. Идея была изложена в статье, опубликованной в научном журнале BioScience, сообщает РИА VladNews.
Исследователи из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы разработали концепцию сохранения самых редких и уязвимых животных за пределами нашей планеты. Они предлагают создать специальное хранилище возле одного из лунных полюсов, где отсутствует солнечный свет. На поверхности Луны температура достигает -196 градусов по Цельсию, что позволит хранилищу функционировать как огромный холодильник.
В статье журнала BioScience отмечается, что на Луне редкие виды будут надёжно защищены от климатических изменений, геополитических конфликтов и природных катастроф. Такой метод сохранения биологических образцов, названный биоконсервацией, позволит сохранить их в пригодном состоянии для будущего использования.
Тем не менее, учёные предупреждают и о возможных рисках на Луне, среди которых высокий уровень естественной радиации.
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