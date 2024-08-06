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Учёные разработали план по перемещению находящихся под угрозой исчезновения животных на Луну

Американские учёные предложили переместить редких животных на Луну

1:24
Наука

Американские учёные предложили переместить виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, на Луну. Это решение позволит защитить их от рисков на Земле, таких как стихийные бедствия, изменение климата и геополитические конфликты. Идея была изложена в статье, опубликованной в научном журнале BioScience, сообщает РИА VladNews.

Американские учёные предложили переместить редких животных на Луну
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследователи из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы разработали концепцию сохранения самых редких и уязвимых животных за пределами нашей планеты. Они предлагают создать специальное хранилище возле одного из лунных полюсов, где отсутствует солнечный свет. На поверхности Луны температура достигает -196 градусов по Цельсию, что позволит хранилищу функционировать как огромный холодильник.

В статье журнала BioScience отмечается, что на Луне редкие виды будут надёжно защищены от климатических изменений, геополитических конфликтов и природных катастроф. Такой метод сохранения биологических образцов, названный биоконсервацией, позволит сохранить их в пригодном состоянии для будущего использования.

Тем не менее, учёные предупреждают и о возможных рисках на Луне, среди которых высокий уровень естественной радиации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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