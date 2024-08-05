Китайские учёные выяснили, что высокий женский голос в навигаторе повышает рискованное поведение мужчин-водителей

Психологи из Фуданьского университета в Китае выяснили, что использование навигатора с высоким женским голосом может негативно повлиять на поведение мужчин-водителей.
Известно, что мужчины чаще склонны к рискованным поступкам в присутствии женщин. Чтобы исследовать, как эта склонность проявляется при использовании автомобильного навигатора, учёные предложили студентам пройти тестирование с помощью виртуальной реальности. Добровольцев разделили на две группы: одной группе предоставили навигатор с голосом актрисы, искусственно повышенным, другой — с искусственно пониженным голосом.
Результаты показали, что студенты, слушавшие высокий голос, чаще проезжали на жёлтый свет, тем самым выбирая менее безопасный стиль вождения, сообщает mk.ru.
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